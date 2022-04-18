Нападник Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко розповів моторошну історію про одного з партнерів по національній команді – від рашистів його врятував випадок.

"Найбільш дика історія про гравця збірної України після початку війни? Деякі хлопці сиділи в укритті, хтось психонув, сів сам у машину. Вирішив поїхати до Західної України, там тихіше.

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Дорогою, на виїзді з Києва, його зупинили і сказали: "Дурнику, куди ти їдеш? Тобі назустріч їдуть російські танки". Якби його там не зупинили, не зрозуміло, чим би це завершилось. У кожного ситуація по-своєму важка, всі хлопці сидять у підвалах, в укриттях, бомбосховищах. Кого де це застало, той там і сидить", – розповів Ярмоленко у інтерв'ю YouTube-каналу Красава.

Нагадаємо, вже 54-й день триває війна, яку розпочали росіяни проти України. ЗСУ вже прогнали окупантів з північного напрямку та продовжують стримувати загарбників на півдні та сході України.

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