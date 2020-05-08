"Думал, что собираюсь в Баварию": от скандального вингера скрывали его трансфер в Барселону

Полузащитник Барселоны Арда Туран вспомнил детали своего трансфера в каталонский клуб.

"Мой агент Ахмет Булут не сказал мне, что я перехожу в Барселону. Он говорил, что узнаю через 15 дней после трансфера... Я думал, что собираюсь в Баварию, потому что год назад мой переход в Манчестер Юнайтед сорвался в последнюю минуту.

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Однако, документ выпал из сумки агента, и я увидел логотип Барселоны на бумаге. Я не мог в это поверить. Ахмет сказал: "Подойди, подойди сюда, посмотри документы". Мне не было грустно, что я еду в Барселону. Вальверде не дал мне игрового времени, а я был тем, кто больше всех помогал Месси и Суаресу", – цитирует Турана AS.

Напомним, Туран перебрался в Барселону летом 2015 из мадридского Атлетико за 35 млн евро, но из-за запрета ФИФА смог дебютировать лишь весной 2016. Однако всего через два года Арда стал ненужным в каталонском клубе и отправился в аренду в турецкий Истанбул. На родине у турка дела шли не намного лучше, поэтому после ряда скандалов он вернулся в Барселону, но к участию в матчах и тренировках не привлекался. Уже этим летом Туран станет свободным агентом.

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