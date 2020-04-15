Барселона идет на жертвы ради Неймара и Лаутаро – каталонцы устраивают массовую чистку на 245 млн

Каталонский клуб вынужден продавать игроков, чтобы найти средства на подписание Неймара и Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" планируют выручить ориентировочно 250 млн евро с продажи футболистов в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы попрощаться сразу с 9-ю исполнителями, среди которых оказались Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Хуниор Фирпо, Жан-Клер Тодибо, Самюэль Умтити, Иван Ракитич, Мартин Брейтуэйт, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

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Из-за коронавирусного кризисаклуб не будет иметь большого бюджета на трансферы, поэтому именно продажи могут стать основой наполнения копилки. Всех указанных игроков Барселона хочет либо продать, либо включить их в соглашения по Неймаруи Лаутаро Мартинесу, которые считаются приоритетными кандидатами для "блаугранас", информирует AS.

Суммарная стоимость всех 9-ти футболистов, по данным Transfermarkt, составляет 245 млн евро.

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