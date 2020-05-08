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"Думав, що збираюся у Баварію": від скандального вінгера приховували його трансфер в Барселону

8 травня 23:57 760 Читать на русском
"Думав, що збираюся у Баварію": від скандального вінгера приховували його трансфер в Барселону
Арда Туран / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони Арда Туран пригадав деталі свого трансферу в каталонський клуб.

"Мій агент Ахмет Булут не сказав мені, що я переходжу в Барселону. Він говорив, що дізнаюся через 15 днів після трансферу... Я думав, що збираюся в Баварію, тому що рік тому мій перехід в Манчестер Юнайтед зірвався в останню хвилину.

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Проте, документ випав з сумки агента, і я побачив логотип Барселони на папері. Я не міг у це повірити. Ахмет сказав: "Підійди, підійди сюди, подивися документи". Мені не було сумно, що я їду в Барселону. Вальверде не дав мені ігрового часу, а я був тим, хто найбільше допомагав Мессі і Суаресу", – цитує Турана AS.

Нагадаємо, Туран перебрався в Барселону влітку 2015 з мадридського Атлетіко за 35 мільйонів євро, але через заборону ФІФА зміг дебютувати лише на весні 2016. Проте всього через два роки Арда став непотрібним у каталонському клубі і вирушив в оренду в турецький Істанбул. На батьківщині у турка справи йшли не набагато краще, тому після низки скандалів покинув столичний клуб. Вже влітку Туран стане вільним агентом.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Арда Туран Арда Туран
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