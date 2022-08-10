"Сезон в Челси дал мне дополнительную мотивацию стать еще лучше, чем раньше. За один год все забыли о том, на что я способен. ‎Это своего рода гнев, который есть у меня внутри. Команда в такой же ситуации, Интер не выиграл чемпионат, мы надеемся улучшить результат и привезти домой трофей.

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Я хотел реабилитироваться в Челси, потому что это была моя команда в течение 11 лет, когда я был молод. У меня была возможность вернуться туда, и я думал, что буду героем, но все произошло не так. В марте, когда услышал, что есть возможность вернуться в Интер, сначала ничего не говорил, но ближе к концу сезона мы очень хорошо поработали с клубом и я смог оформить переход. ‎

Буду делать выводы только потом, после последней игры увижу, в какой ситуации окажусь. Год в Челси для меня был тяжелым, так что у меня не было сомнений и я решил вернуться", – цитирует Лукаку Calciomercato .

Напомним, в прошлом году "синие" заплатили Интеру 113 млн евро за бельгийца, но тот вполне не оправдал ожиданий: 43 матча, 15 голов и 2 ассиста. Этим летом итальянцы вернули Ромелу за 8 млн на правах аренды.

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