"Сезон у Челсі дав мені додаткову мотивацію стати ще кращим, ніж раніше. За один рік всі забули про те, на що я здатен. ‎Це свого роду гнів, який є у мене всередині. Команда у такій самій ситуації, Інтер не виграв чемпіонат минулого року. Разом ми сподіваємося покращити результат і привезти додому трофей.

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Я хотів реабілітуватися в Челсі, тому що це була моя команда впродовж 11 років, коли я був молодим. У мене була можливість повернутися туди і я думав, що буду героєм, але все сталося не так. У березні, коли почув, що є можливість повернутися в Інтер, то спочатку нічого не казав, але ближче до кінця сезону ми дуже добре попрацювали з клубом і я зміг оформити перехід. ‎

Робитиму висновки тільки потім, після останньої гри побачу, в якій ситуації опинюся. Рік у Челсі для мене був важким, тож у мене не було сумнівів і я вирішив повернутися", – цитує Лукаку Calciomercato.

Нагадаємо, торік "сині" заплатили Інтеру 113 млн євро за бельгійця, але той сповна не виправдав очікувань: 43 матчі, 15 голів та 2 асисти. Цього літа італійці повернули Ромелу за 8 млн на правах оренди.

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