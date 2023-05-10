"Забарный – это игрок, который подходит под английский стиль. Молодой парень с хорошими физическими данными. Думаю, он должен заиграть в Борнмуте. Это тяжелый период для него – долго на поле не выходил, лечил травму. Посмотрим. Самое главное, чтобы время на адаптацию в английском клубе у него не затянулось.

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А вообще, если посмотреть, самые талантливые наши ребята едут в Англию: Мудрик, Забарный, Ярмолюк. В Англии самый мощный в мире чемпионат. Там большие скорости, борьба на каждом участке поля, игра вверху. Они могли бы, например, и в Германии играть, но там нет столько топ-клубов, как в Англии. Бавария – плюс еще парочка команд. А вот в Испании, где футбол строится, в основном, на технике, спрос на наших ребят намного меньше", – поделился Пучков в интервью Fanday.

Добавим, что Забарный стал игроком Борнмута зимой 2023-го, но сыграл за "вишен" лишь в 2 матчах (27 минут).

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