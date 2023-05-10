"Забарний – це гравець, який підходить під англійський стиль. Молодий хлопець із хорошими фізичними даними. Думаю, він має заграти в Борнмуті. Це важкий період для нього – довго на поле не виходив, лікував травму. Подивимося. Найголовніше, щоб час на адаптацію в англійському клубі в нього не затягнувся.

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А взагалі, якщо подивитися, найталановитіші наші хлопці їдуть в Англію: Мудрик, Забарний, Ярмолюк. В Англії найпотужніший у світі чемпіонат. Там великі швидкості, боротьба на кожній ділянці поля, гра вгорі. Вони могли б, наприклад, і в Німеччині грати, але там немає стільки топ-клубів, як в Англії. Баварія – плюс ще парочка команд. А ось в Іспанії, де футбол будується, в основному, на техніці, попит на наших хлопців набагато менший", – поділився Пучков у інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Забарний став гравцем Борнмута взимку 2023-го, але зіграв за "вишень" лише у 2 матчах (27 хвилин).

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