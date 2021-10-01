Защитник Ювентуса Данило рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.

"Именно с Гвардиолой я изменил свой взгляд на некоторые вещи, хотя и мало играл тогда. В частности, из-за травм.

Гвардиола назвал ориентировочные сроки возвращения Зинченко

Это правда, что с ним непросто иметь хорошие отношения. Он никогда не расслабляется, все время думает о футболе. Думаю, дома вечером Гвардиола укладывает жену на диван, как игроков на поле", – приводит слова Данило City Xtra.

Напомним, бразилец выступал за Манчестер Сити в течение 2 лет (2017-2019) и успел отличиться 4 голами в 60 матчах.

Останній матч Кумана, Маліновський проекзаменує Мілан, класична битва Клоппа та Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду