"Думаю, вечером Гвардиола укладывает жену на диван, как игроков на поле": Данило вспомнил непростые отношения с Пепом
Защитник Ювентуса Данило рассказал о своих впечатлениях от сотрудничества с Хосепом Гвардиолой в Манчестер Сити.
"Именно с Гвардиолой я изменил свой взгляд на некоторые вещи, хотя и мало играл тогда. В частности, из-за травм.
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Это правда, что с ним непросто иметь хорошие отношения. Он никогда не расслабляется, все время думает о футболе. Думаю, дома вечером Гвардиола укладывает жену на диван, как игроков на поле", – приводит слова Данило City Xtra.
Напомним, бразилец выступал за Манчестер Сити в течение 2 лет (2017-2019) и успел отличиться 4 голами в 60 матчах.
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