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"Думаю, до конца недели клуб сделает официальное заявление": Береза ответил на слухи о приходе Скрипника в СК Днепр-1

13:20 - Читати українською
"Думаю, до конца недели клуб сделает официальное заявление": Береза ответил на слухи о приходе Скрипника в СК Днепр-1
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза отреагировал на информацию о приглашении главного тренера Зари Виктора Скрипника.

"Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу.

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Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы, хотя в интернете много такой информации. Есть такие разговоры. Думаю, до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление", – резюмировал Береза в комментарии Meta-ratings.

К слову, СК Днепр-1 выиграл турнир второй шестерки УПЛ, но потерпел поражение в полуфинале плей-офф за еврокубки против Колоса (1:4).

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Теги
Заря Заря Виктор Виктор Скрипник СК Днепр-1 СК Днепр-1 Юрий Береза
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