"Думаю, до конца недели клуб сделает официальное заявление": Береза ответил на слухи о приходе Скрипника в СК Днепр-1

"Пока ничего конкретного по этому поводу сказать не могу.

СК Днепр-1 должен оплатить Заре серьезную клаусулу за Скрипника – переход почти оформлен, – журналист

Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы, хотя в интернете много такой информации. Есть такие разговоры. Думаю, до конца недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление", – резюмировал Береза в комментарии Meta-ratings.

К слову, СК Днепр-1 выиграл турнир второй шестерки УПЛ, но потерпел поражение в полуфинале плей-офф за еврокубки против Колоса (1:4).

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