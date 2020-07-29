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"Гадаю, до кінця тижня клуб зробить офіційну заяву": Береза відповів на чутки про призначення Скрипника в СК Дніпро-1

13:20 - Читать на русском
"Гадаю, до кінця тижня клуб зробить офіційну заяву": Береза відповів на чутки про призначення Скрипника в СК Дніпро-1
Віктор Скрипник / Сайт Зорі

Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза відреагував на інформацію про запрошення головного тренера Зорі Віктора Скрипника.

"Поки нічого конкретного з цього приводу сказати не можу.

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Ми ще не підбили підсумки сезону, тому коментувати якісь чутки не хотілося б, хоча в інтернеті багато такої інформації. Є такі розмови. Гадаю, до кінця тижня щодо цього питання клуб зробить офіційну заяву", – резюмував Береза в коментарі Meta-ratings.

До слова, СК Дніпро-1 виграв турнір другої шістки УПЛ, але зазнав поразки у півфіналі плей-офф за єврокубки проти Колоса (1:4).

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Зоря Зоря Віктор Віктор Скрипник СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Юрій Береза
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