СК Днепр-1 должен оплатить Заре серьезную клаусулу за Скрипника – переход почти оформлен, – журналист

"Информация о том, что Скрипником серьезно интересуется СК Днепр-1 – это правда. Этому интересу не так много времени. По моей информации, эта ситуация созрела после матча СК Днепр-1 с Колосом. После этой игры между инвесторами и руководством клуба встал вопрос о возможной смене тренера. Скрипник является кандидатом №1 на этот пост.

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Он дал предварительное согласие и уже пообщался на эту тему с президентом Зари Евгением Геллером. Геллер должен прибыть в Украину сегодня-завтра, и в этом вопросе может быть поставлена ​​точка. СК Днепр-1 должен будет заплатить клаусулу – полмиллиона евро. Как я оцениваю вероятность перехода? 99,9%. Сейчас есть все принципиальные согласия, остались только юридические детали, которые сейчас нужно уточнить и закрыть", – сказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, Скрипник с Зарей занял третью строчку УПЛ и гарантировал клубу место в группе Лиги Европы. А вот СК Днепр-1 вылетел от Колоса (1:4) в полуфинале плей-офф за еврокубки.

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