Главный тренер Милана Стефано Пиоли считает, что ему не за что извиняться перед болельщиками.

"Интер сильный, это не удивительно, но результат слишком тяжел, учитывая нашу игру.

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Я не согласен с идеей извинения перед болельщиками. Как вы думаете, мы умышленно проиграли Интеру со счетом 1:5 в дерби? Мы разочарованы, как и болельщики. Извиняться следует лишь тогда, когда вы делаете что-то не так намеренно", – цитирует наставника "россонери" Football-italia.

Напомним, что Милан находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 9 баллами.

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