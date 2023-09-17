"Думаете, Милан намеренно проиграл 1:5": Пиоли отказался извиняться перед фанатами за разгром от Интера
Главный тренер Милана Стефано Пиоли считает, что ему не за что извиняться перед болельщиками.
"Интер сильный, это не удивительно, но результат слишком тяжел, учитывая нашу игру.
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Я не согласен с идеей извинения перед болельщиками. Как вы думаете, мы умышленно проиграли Интеру со счетом 1:5 в дерби? Мы разочарованы, как и болельщики. Извиняться следует лишь тогда, когда вы делаете что-то не так намеренно", – цитирует наставника "россонери" Football-italia.
Напомним, что Милан находится на третьем месте в турнирной таблице Серии А с 9 баллами.
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