Италия, финал плей-офф за Серию А

Венеция – Кремонезе – 1:0

Гол: Гуткьер, 24

Венеция эффектно залетела в Серию А три года назад. Амбициозные владельцы и первое возвращение в элиту за два десятилетия. Колоритный стадион, невероятно эффектные комплекты формы. Об этом клубе говорили далеко за пределами Италии. Однако уровень футбола не соответствовал уровню маркетинга. Лишь 27 очков, последнее место и вылет обратно в Серию В.

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Через год судьбу Венеции повторил Кремонезе. Правда, без такой помпезности. Он вообще до того не был в Серии А более четверти века. Шанс на второй заход выпал гораздо раньше. Но было необходимо побеждать Венецию во втором матче финала плей-офф. Первая игра завершилась вничью. Больше такой результат кремонцев не устраивал, потому что они были ниже в регулярном чемпионате.

Как и три дня назад, отчетный матч был равным. Однако сегодня Венеции повезло забить в середине первого тайма. Дальше она могла себе позволить играть по счету. Да и класса игроков Кремонезе не хватало, чтобы регулярно создавать острые моменты. Так что Венеция заслуженно вернулась в Серию А после двух лет отсутствия. Напомним, что напрямую в элиту вышли Парма и Комо.

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