Головний тренер Мілана Стефано Піолі вважає, що йому немає за що просити вибачення перед уболівальниками.

"Інтер сильний, це не дивно, але результат занадто важкий, враховуючи нашу гру.

Історична перемога "нерадзуррі" та потужна гармата Тюрама у відеоогляді матчу Інтер – Мілан – 5:1

Я не згоден з ідеєю вибачення перед уболівальниками. Як ви думаєте, ми навмисне програли Інтеру з рахунком 1:5 в дербі? Ми розчаровані, як і вболівальники. Перепрошувати слід лише тоді, коли ви робите щось не так навмисно", – цитує наставника "россонері" Football-italia.

Нагадаємо, що Мілан перебуває на третьому місці в турнірній таблиці Серії А з 9 балами.

Інтер знищив Мілан і повернувся на вершину Серії А – Мхітарян оформив дубль, Леау першим пробив оборону "змій"