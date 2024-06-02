Аталанта и Фиорентина наконец доиграли перенесенный матч 29-го тура. Бергамаски имели шанс выхватить бронзовые награды из рук Ювентуса. Все самое интересное произошло в первом тайме. Белотти открыл счет на 6-й минуте, который замкнул головой в прыжке навес Кастровилли с левого фланга.

Аталанта проиграла Фиорентине в перестрелке с 5 голами, не сумев подняться в топ-3 – Ювентус взял бронзу Серии А

Аталанта быстро отыгралась – де Кетеларе отдал разрезную передачу на Лукмана, а тот легко разобрался с вратарем. На 19-й минуте флорентийцы снова вышли вперед – Бираги навесил на линию штрафной, а Николас Гонсалес ударом с лету прошил голкипера. Аталанта снова отыгралась – теперь Лукман ассистировал Скальвини, который забил ударом из-за пределов штрафной. Но еще до перерыва Белотти классно сыграл на добивании и забил, как оказалось, победный мяч.