Дулуб стал тренером-рекордсменом УПЛ, повторив достижение другого иностранного наставника
06:30 - Читати українською
Наставник ЛНЗ Олег Дулуб вписал свое имя в историю украинского футбола.
Возглавив ЛНЗ, Дулуб стал вторым тренером-иностранцем, который успел поработать уже в 4 клубах УПЛ, информирует Sport.ua.
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Белорус ранее успел потренировать Карпаты, Черноморец и Львов. До этого это достижение покорилось болгарину Николаю Костову – возглавлял донецкий Металлург, Карпаты, Сталь и Таврию.
К слову, дебют Дулуба в ЛНЗ получился неплохим – черкасский клуб разошелся миром с СК Днепр-1.
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