Наставник ЛНЗ Олег Дулуб вписал свое имя в историю украинского футбола.

Возглавив ЛНЗ, Дулуб стал вторым тренером-иностранцем, который успел поработать уже в 4 клубах УПЛ, информирует Sport.ua.

ЛНЗ подписал форварда, провалившегося в Кривбассе и Карпатах

Белорус ранее успел потренировать Карпаты, Черноморец и Львов. До этого это достижение покорилось болгарину Николаю Костову – возглавлял донецкий Металлург, Карпаты, Сталь и Таврию.

К слову, дебют Дулуба в ЛНЗ получился неплохим – черкасский клуб разошелся миром с СК Днепр-1.

Днепр-1 не смог обыграть ЛНЗ и покидает Ужгород – феноменальный Пеньков спас дебют Дулуба