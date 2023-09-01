Алексей Хобленко в очередной раз сменил клуб в надежде вернуть свою лучшую форму.

Новый шанс 29-летнему форварду дал ЛНЗ, который официально объявил об аренде до середины декабря.

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Контракт Хобленко принадлежит Кривбассу. Прошлый сезон нападающий начинал в составе криворожцев, а в январе присоединился к Карпатам. Результативность откровенно не впечатляла – 15 матчей и всего 2 гола (по одному за каждую команду).

Напомним, после 5 туров ЛНЗ набрал всего 3 очка и расположился на предпоследней строчке таблицы УПЛ. Недавно черкасцы сменили главного тренера – Олег Дулуб пришел на место Александра Ковпака.

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