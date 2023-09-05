Наставник ЛНЗ Олег Дулуб вписав своє ім'я в історію українського футболу.

Очоливши ЛНЗ, Дулуб став другим тренером-іноземцем, який встиг попрацювати вже у 4 клубах УПЛ, інформує Sport.ua.

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Білорус раніше встиг потренувати Карпати, Чорноморець та Львів. До цього це досягнення підкорилось болгарину Ніколаю Костову – очолював донецький Металург, Карпати, Сталь та Таврію.

До слова, дебют Дулуба в ЛНЗ вийшов непоганим – черкаський клуб розійшовся миром з СК Дніпро-1.

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