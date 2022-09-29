"Нам нужен опорный хавбек. Также не откажусь от левого защитника, потому что перед началом сезона мы продали Владимира Якимца. Нам предлагали украинцев на эту позицию, но финансовые условия, которые они хотели, мы просто не в состоянии потянуть.

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Еще можно усилить атакующую линию. У нас хорошие нападающие, но еще нужен подвижный, лёгкий форвард. Мы еще прошлой зимой хотели взять Ваната, когда его отчислили из Черноморца, но не успели – Луческу взял его на сбор с Динамо. Мы хотели Кулакова, тоже не вышло. Это те футболисты, которых мы могли потянуть по деньгам", – цитирует Дулуба FanDay .

В этом сезоне Владислав Ванат принял участие в 10 поединках за киевлян, отличившись одним голом. Андрей Кулаков тренируется под руководством Игора Йовичевича в Шахтере, но пока не получал игровую практику.