– Вы выступали во многих командах в Украине. Какая из них осталась должна вам зарплату?

– Нет, ни к кому никаких претензий. В Мариуполе и Шахтере все было четко в этом вопросе. В Олимпике тоже. В Арсенале мне даже заранее отдали. В Карпатах только были проблемы, и я из-за этого ушел.

– В какой команде чувствовали себя лучше, и не хотелось никуда уходить?

– В Мариуполе и в киевском Арсенале. Дубль Шахтера еще. Первая команда… Я ездил на сборы, игры и с Луческу, и с Фонсекой, но официально не сыграл. Где-то сам виноват, где-то шанса не дали, но это такое, это футбол. Худший период был в Карпатах.

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– Почему так?

– Не платили. Я из Харькова с семьей приехал во Львов. Зарплату и бонусы не платят, постоянно говорят, что завтра. Я не привык к таким ситуациям. У меня всегда все было ясно. А тут приходишь в Карпаты – клуб с именем, база есть, город какой, и думаешь, что все хорошо будет, а тебе постоянно говорят, чтобы подождал.

Легионеры сразу отказывались даже тренироваться. Украинские футболисты уговорили их, а потом и у наших терпение лопнуло. Тяжело психологически и никакой мотивации не было. Четыре месяца сидишь и ждешь. Ну, скажите честно, что нет денег – и все. А тебя обманывают, что завтра или послезавтра. Для меня это дико. В конце концов, договорились, и они отдали половину того, что должны были. Я к ним претензий не имею. Не хотелось судиться, я решил по-человечески расстаться.

– В свое время вы выступали за львовские Карпаты. Знакомы с владельцем клуба Петром Дыминским?

– Нет, он уже тогда, наверное, уехал за границу. Я его даже никогда не видел, – рассказал Вакуленко в интервью FanDay.

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