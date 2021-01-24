Крумкачы на своем официальном сайте объявили о возвращении Олега Дулуба на должность тренера команды.

Карпаты Галич близки к подписанию двух игроков из Бока Хуниорс и Ривер Плейт

Интересно, что клуб не разглашает сроков контракта. Это уже третий приход Дулуба в белорусский клуб – он уже работал здесь с мая 2015-го по октябрь 2016-го и с мая 2020-го по январь 2021 года (второй срок работал в статусе тренера-консультанта).

Напомним, именно с минской команды Дулуб переехал во Львов и возглавил Карпаты, которые покинул в июне 2017 года по семейным обстоятельствам.

Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо