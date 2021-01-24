Как стало известно Футбол 24 на радары клуба попали два молодых латиноамериканца, которые являются воспитанниками аргентинских грандов – Ривер Плейт и Бока Хуниорс. Оба клуба уже предварительно согласились на трансферы.

Львов подписал экс-голкипера Карпат и Руха

В частности, Карпаты из Галича интересуются колумбийцем Ортегой, которого еще называют "новым Карраскалем" из-за сходства в манере игры. Игрок еще и тесно дружит с Хорхе – экс-звездой львовских Карпат. А вот фамилию другого игрока пока не разглашают – это атакующий хавбек, который является воспитанником Бока Хуниорс.

Более того, клуб из Западной Украины имеет в планах усиление несколькими игроками с опытом выступлений на отечественных просторах. На сборы в Турцию подопечные Романа Гнатива отправятся в конце февраля.

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