Крумкачи на своєму офіційному сайті оголосив про повернення Олега Дулуба на посаду тренера команди.

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Цікаво, що клуб не розголошує термінів контракту. Це вже третій прихід Дулуба в білоруський клуб – він уже працював тут з травня 2015-го по жовтень 2016-го та з травня 2020 по січень 2021 року (другий термін працював у статусі тренера-консультанта).

Нагадаємо, саме з мінської команди Дулуб переїхав до Львова і очолив Карпати, які покинув у червні 2017 року за сімейними обставинами.

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