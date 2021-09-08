Новоиспеченный наставник Львова Олег Дулуб дал первый комментарий на своей должности.

"Думаю, надо изменить психологию игроков, чтобы они поверили в себя. На мой взгляд, это основная причина, почему команда находится внизу таблицы.

Львов официально назначил Дулуба главным тренером

Еще определяемся с тренерским штабом. Понятно, что останутся тренер вратарей, тренер по физподготовке, тренер-методист, еще ожидаем прибытие помощника.

Думаю, любой тренер с удовольствием всегда бы усилил все позиции, но сначала нужно разобраться с состоянием игроков, которые есть в распоряжении. Скорее всего, подписания будут, но точечные", – сказал Дулуб для Youtube-канала львовян.

Напомним, после 6-ти туров УПЛ ФК Львов расположился с двумя очками на 15-й строчке турнирной таблицы.

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