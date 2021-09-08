"Думаю, треба змінити психологію гравців, щоб вони повірили в себе. На мій погляд, це основна причина, чому команда перебуває внизу таблиці.

Львів офіційно призначив Дулуба головним тренером

Ще визначаємося з тренерським штабом. Зрозуміло, що залишаться тренер воротарів, тренер з фізпідготовки, тренер-методист, ще очікуємо прибуття помічника.

Думаю, будь-який тренер з задоволенням завжди б підсилив всі позиції, але спочатку потрібно розібратися зі станом гравців, які є в розпорядженні. Швидше за все, підписання будуть, але точкові", – сказав Дулуб для Youtube-каналу львів'ян.

Нагадаємо, після 6-ти турів УПЛ ФК Львів розташувався з двома очками на 15-й сходинці турнірної таблиці.

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