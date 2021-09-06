"Горожане" на своем официальном сайте объявили о назначении белорусского специалиста. Контракт подписан по схеме 1+1.

Львов арендовал у Колоса экс-полузащитника Динамо

Львов остался без главного тренера 25 августа, когда должность покинул Анатолий Бессмертный. Команда набрала всего 2 очка в 6 турах и расположилась на предпоследней строчке УПЛ. Ближайшим соперником "горожан" станет новичок элиты – Верес (13 сентября).

Напомним, последним клубом 55-летнего Дулуба были Крумкачы. В Украине он запомнился работой во главе Карпат и Черноморца.

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