Львов официально назначил Дулуба главным тренером
19:24 - Читати українською
Олег Дулуб ожидаемо подхватил Львов после отставки Анатолия Бессмертного.
"Горожане" на своем официальном сайте объявили о назначении белорусского специалиста. Контракт подписан по схеме 1+1.
Львов арендовал у Колоса экс-полузащитника Динамо
Львов остался без главного тренера 25 августа, когда должность покинул Анатолий Бессмертный. Команда набрала всего 2 очка в 6 турах и расположилась на предпоследней строчке УПЛ. Ближайшим соперником "горожан" станет новичок элиты – Верес (13 сентября).
Напомним, последним клубом 55-летнего Дулуба были Крумкачы. В Украине он запомнился работой во главе Карпат и Черноморца.
Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter