Австриец вышел из переговоров с мюнхенцами относительно нового контракта, сообщает Marca.

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Бавария отказалась удовлетворить финансовые аппетиты Алабы, поэтому теперь он настроен покинуть Альянц-Арену летом. После сезона защитник получит статус свободного агента и стремится перебраться в Испанию. Ла Лига – давняя мечта воспитанника Баварии.

Поскольку Барселона имеет финансовые проблемы, то Реал остался единственным вариантом для Алабы на Пиренеях. Боссы "сливочных" заинтересованы в подписании универсального исполнителя, поскольку наставник мадридцев Зинедин Зидан испытывает нехватку качественных игроков в обороне.

В нынешнем сезоне Давид Алаба провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.

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