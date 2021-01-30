Защитник Марио Эрмосо и вингер Янник Феррейра Карраско заболели, сообщает официальный сайт клуба.

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Тесты обоих игроков в пятницу были противоречивыми. В свою очередь повторные анализы в субботу показали положительный результат. Дуэт исполнителей не тренировался сегодня и уже изолирован дома. Эрмосо и Карраско пропустят матч против Кадиса в воскресенье.

К слову, матч Кадис – Атлетико состоится 31 января. Начало поединка между новичком Примеры и лидером соревнований в 17:15.

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