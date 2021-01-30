Мюнхенцы страдают от кадрового голода в полузащите. Следующие недели будут очень тяжелыми.

Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус, информирует официальный сайт Баварии. Серьезных проблем со здоровьем у них нет, но хавбеки вынуждены изолироваться.

Горецка и Мартинес не помогут Баварии в сегодняшнем матче Бундеслиги с Хоффенхаймом, а также на клубном чемпионате мира. Мюнхенцы в статусе сильнейшей команды Европы стартуют в полуфинале турнира 8 февраля – соперником станет победитель пары Аль-Духайль – Аль Ахли.

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Таким образом у Ханси Флика на следующие недели осталась дыра в центре поля. Корентен Толиссо также имеет повреждение, поэтому рядом с Киммихом смогут сыграть только Марк Рока (тренер ему не доверяет) и юный Джамал Мусиала (очень атакующий вариант).

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