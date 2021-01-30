Мадридський Атлетіко втратив відразу двох провідних гравців через сумнозвісний COVID-19.

Оборонець Маріо Ермосо та вінгер Яннік Феррейра Карраско захворіли, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тести обох гравців у п'ятницю були суперечливими. Натомість повторні аналізи в суботу показали позитивний результат. Дует виконавців не тренувався сьогодні та вже ізольований вдома. Ермосо та Карраско пропустять матч проти Кадіса в неділю.

До слова, матч Кадіс – Атлетіко відбудеться 31 січня. Початок поєдинку між новачком Прімери та лідером змагань о 17:15.

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