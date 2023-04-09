Чемпионат Франции, 30 тур

Анже – Лилль – 1:0

Гол: Шабанович, 84

Ницца – ПСЖ – 0:2

Голы: Месси, 26, Рамос, 76

Лилль не проигрывал 5 матчей подряд, но умудрился потерять серию на поле абсолютно худшей команды чемпионата. Анже не чувствовал вкус побед 21 тур подряд – еще 18 сентября удалось минимально обыграть Ниццу.

У подопечных Фонсеки было достаточно моментов даже для разгрома, однако сегодня ворота Бернардони были нетронуты. В последние полчаса Анже решился сам пойти в атаку и наказал экс-тренера Шахтера. Халид Шабанович появился на замену, а через 13 минут удачно сыграл на добивании. Фанаты хозяев радовались так, будто эта победа даст им 15 очков вместо привычных 3. На самом же деле Анже остается на дне с отставанием в 12 очков от спасительного места.

ПСЖ после двух поражений поехал в гости к Ницце, из которой вырывал тренера Кристофа Гальтье. "Орлята" в последние недели были аномально компромиссными – 4 ничьи подряд. Деление очков, очевидно, было бы неплохим итогом и в этот раз, но Месси был против. На 26-й минуте Лео в касание замкнул прострел Нуну Мендеша.

Доннарумме пришлось несколько раз спасать ПСЖ, а в дебюте второго тайма бессилен был и он. Данте головой пробил в перекладину, от которой мяч летел за линию ворот – не хватило считанных сантиметров. На 76-й минуте гости сняли все вопросы. Месси с углового нашел голову Рамоса, который переправил в нижний угол. Победа вернула ПСЖ 6 очков отрыва от Ланса, а Ницца остается восьмой и вряд ли имеет шансы вмешаться в борьбу за еврокубки.

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