Чемпіонат Франції, 30 тур

Анже – Лілль – 1:0

Гол: Шабановіч, 84

Ніцца – ПСЖ – 0:2

Голи: Мессі, 26, Рамос, 76

Лілль не програвав 5 матчів поспіль, але примудрився втратити серію на полі абсолютно найгіршої команди чемпіонату. Анже не відчував смаку перемог 21 тур поспіль – ще 18 вересня вдалося мінімально обіграти Ніццу.

Підопічні Фонсеки мали достатньо моментів навіть для розгрому, проте сьогодні ворота Бернардоні були недоторканні. В останні півгодини Анже наважився сам піти в атаку і покарав екс-тренера Шахтаря. Халід Шабановіч з'явився на заміну, а через 13 хвилин вдало зіграв на добиванні. Фанати господарів раділи так, наче ця перемога дасть їм 15 очок замість звичних 3. Насправді ж Анже залишається на дні з відставанням у 12 очок від рятівного місця.

ПСЖ після двох поразок поїхав у гості до Ніцци, з якої виривав тренера Крістофа Гальтьє. "Орлята" останніми тижнями були аномально компромісними – 4 нічиї поспіль. Поділ очок, вочевидь, був би непоганим підсумком і цього разу, але Мессі був проти. На 26-й хвилині Лео в дотик замкнув простріл Нуну Мендеша.

Доннаруммі довелося кілька разів рятувати ПСЖ, а в дебюті другого тайму безсилий був і він. Данте головою пробив у поперечку, від якої м'яч летів за лінію воріт – забракло лічених сантиметрів. На 76-й хвилині гості зняли усі питання. Мессі з кутового знайшов голову Рамоса, який переправив у нижній кут. Перемога повернула ПСЖ 6 очок відриву від Ланса, а Ніцца залишається восьмою і навряд має шанси втрутися у боротьбу за єврокубки.

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