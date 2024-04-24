Дуэт из Динамо забрал награды лучшим в 25-м туре УПЛ
Награды лучшему игроку и тренеру УПЛ 25-го тура достались представителям Динамо.
Динамо одержало самую убедительную победу в 25-м туре УПЛ, разгромив Полесье (3:0). Соответственно, именно представители "бело-синих" были признаны лучшими в этом туре, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Так, Александр Шовковский получил награду лучшему тренеру – наставник набрал 55% голосов болельщиков в Instagram и 51% в Google Form. Приз лучшему игроку тура достался Николаю Шапаренко – 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form.
Напомним, что победа над Полесьем оставило Динамо вторым – Шахтер вырвал победу над Зарей (2:1). Отрыв составляет 4 очка. Кривбасс отстает от киевлян на 3 пункта.
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