Тымчик, Шапаренко и Ванат / фото: А. Ерофеева

Динамо одержало самую убедительную победу в 25-м туре УПЛ, разгромив Полесье (3:0). Соответственно, именно представители "бело-синих" были признаны лучшими в этом туре, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Так, Александр Шовковский получил награду лучшему тренеру – наставник набрал 55% голосов болельщиков в Instagram и 51% в Google Form. Приз лучшему игроку тура достался Николаю Шапаренко – 47% голосов в Instagram и 49,9% в Google Form.

Напомним, что победа над Полесьем оставило Динамо вторым – Шахтер вырвал победу над Зарей (2:1). Отрыв составляет 4 очка. Кривбасс отстает от киевлян на 3 пункта.

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