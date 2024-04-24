Динамо здобуло найпереконливішу перемогу в 25-му турі УПЛ, розгромивши Полісся (3:0). Відповідно, саме представники "біло-синіх" були визнані найкращими в цьому турі, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Так, Олександр Шовковський отримав нагороду найкращому тренеру – наставник набрав 55% голосів уболівальників в Instagram та 51% у Google Form. Приз найкращому гравцю туру дістався Миколі Шапаренку – 47% голосів у Instagram та 49,9% у Google Form.

Нагадаємо, що перемога над Поліссям залишило Динамо другим – Шахтар вирвав перемогу над Зорею (2:1). Відрив становить 4 очки. Кривбас відстає від киян на 3 пункти.

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