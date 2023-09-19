Болельщики могут выбирать среди четверок в номинациях тренер и игрок недели, сообщает пресс-служба лиги.

Динамо бросает вызов лидеру, Ярмоленко простил судья – страшное оружие Вернидуба ведет в ЛЧ, чудо-джокер и проблемы Шахтера

Среди наставников лучше всех себя проявили Мирча Луческу (Динамо победило Ворсклу), Олег Дулуб (ЛНЗ в матче с Рухом одержал первую победу на уровне элиты), Эдмар (Металлист разобрался с Зарей) и Юрий Вернидуб (Кривбасс дожал Верес).

Финальная топ-4 футболистов выглядит следующим образом: Владислав Ванат (Динамо, ассист против Ворсклы), Александр Васильев (Черноморец, победный гол против Полесья), Максим Прядун (ЛНЗ, победный мяч против Руха) и Александр Рыбка (10 сейвов кипера спасли Оболонь от разгрома против Шахтера).

Голосование продлится до 15:00 завтрашнего дня (20 сентября).

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