Вболівальники можуть обирати серед четвірок у номінаціях тренер та та гравець тижня, інформує прес-служба ліги.

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Серед керманичів найкраще себе проявили Мірча Луческу (Динамо перемогло Ворсклу), Олег Дулуб (ЛНЗ у матчі з Рухом здобув першу перемогу на рівні еліти), Едмар (Металіст розібрався зі Зорею) і Юрій Вернидуб (Кривбас дотиснув Верес).

Фінальна топ-4 футболістів виглядає наступним чином: Владислав Ванат (Динамо, асист проти Ворскли), Олександр Васильєв (Чорноморець, переможний гол проти Полісся), Максим Прядун (ЛНЗ, переможний м'яч проти Руха) та Олександр Рибка (10 сейвів кіпера врятували Оболонь від розгрому проти Шахтаря).

Голосування триватиме до 15:00 завтрашнього дня (20 вересня).

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