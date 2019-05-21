Дуэлунд вызван в сборную Дании U-21 на Евро-2019

Федерация футбола Дании объявила заявку молодежной команды на Евро-2019.

Вингер Динамо Миккел Дуэлунд получил вызов в молодежную сборную Дании на Чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Федерации футбола Дании.

Дуэлунд оценил свою форму после травмы

Напомним, Дуэлунд недавно восстановился от двойного перелома лодыжки и сыграл одну минуту за главную команду киевлян в последнем туре УПЛ против Мариуполя.

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Заметим, что в текущем сезоне в активе 21-летнего датчанина 7 матчей за Динамо в Премьер-лиге, где вингер отметился голом и результативной передачей.