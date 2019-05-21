Дуэлунд оценил свою форму после травмы

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд прокомментировал свое восстановление после тяжелой травмы, полученной в декабре прошлого года.

"Было отличное чувство вернуться на поле, к тому же на нашем безумно крутом стадионе. Наши фаны были очень хороши, они поддерживали меня во время восстановления, в том числе пожеланиями в инстаграме и твиттере, а также с помощью баннеров на стадионе. Это мне помогало.

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Очень скучал по футболу, но я вернулся, у меня должен быть полный бак на оставшуюся часть сезона.

Я сыграл два контрольных матча за вторую команду в рамках возвращения в первую, забил в обеих играх. Доволен забитыми мячами, ведь это то, чем я должен заниматься на поле, в том числе помогать команде отмечаться.

Я в лучшей физической форме в карьере. Но во время восстановления я работал не только над своей травмой, а над и всем телом. Старался изо всех силы вернуться после травмы еще сильнее, чем до нее. Приятно удивлен своей формой в первых матчах. Рад видеть, что в скорости и резкости я не потерял.

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Мы уделяли большое внимание, чтобы я вернул все навыки удара ногой. Поэтому я был безумно рад, что мне удалось нанести прямой удар со штрафного в матче молодежной команды. Для меня это индикатор, насколько нога готова", – цитирует Дуэлунда bold.dk.