Дуэлунд забил за Динамо U-21 во втором матче подряд

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд снова сыграл за Динамо U-21.

Дуэлунд вышел в стартовом составе матча дублирующего состава киевлян против сверстников из Ворсклы и провел на поле 66 минут.

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На 59-й минуте 21-летний датчанин ударом со штрафного открыл счет в матче. Однако Динамо не удержало победу, пропустив в конце встречи с пенальти от Артема Белого.

Напомним, Дуэлунд в последний раз появлялся на поле в составе основной команды Динамо в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы против Яблонца (0:1), в котором получил тяжелую травму.

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