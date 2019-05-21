Дуелунд викликаний у збірну Данії U-21 на Євро-2019

Федерація футболу Данії оголосила заявку молодіжної команди на Євро-2019.

Вінгер Динамо Міккел Дуелунд отримав виклик у молодіжну збірну Данії на Чемпіонат Європи, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Данії.

Дуелунд оцінив свою форму після травми

Нагадаємо, Дуелунд нещодавно відновився від подвійного перелому щиколотки та зіграв одну хвилину за головну команду киян у останньому турі УПЛ проти Маріуполя.

Дуелунд забив за Динамо U-21 у другому матчі поспіль

Зауважимо, що у поточному сезоні в активі 21-річного данця 7 матчів за Динамо у Прем'єр-лізі, де вінгер відзначився голом та результативною передачею.