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Дуэлунд выразил сомнения относительно экспериментальной тактики Динамо в дебютном матче Луческу

16:03 - Читати українською
Дуэлунд выразил сомнения относительно экспериментальной тактики Динамо в дебютном матче Луческу
Миккел Дуэлунд / фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд поделился впечатлениями после товарищеского матча против Вереса (3:0).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"Сейчас у меня восстановление, чувствую себя очень хорошо, но одновременно и немного устал. Мы много тренируемся, перед вчерашней игрой также провели утреннее занятие. Постепенно набираем физические кондиции. Думаю, уже в игре против Вереса вы могли увидеть, что даже сейчас, перед началом сезона, мы хорошо выглядели в физическом плане. Конечно, нам еще нужно работать над улучшением игры, но у нас есть время для этого – впереди еще две недели подготовки, и думаю, что к первой игре сезона мы подойдем в отличном состоянии.

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Вчера у нас на поле находилось много полузащитников, поэтому было естественно играть изнутри и пытаться заходить с флангов, делать кроссы. Можно сказать, что это был эксперимент в первой игре. Не думаю, что мы будем применять именно такую ​​схему, но теперь убедились, что можем играть и так. Все игроки должны демонстрировать свои лучшие качества и действовать в интересах команды. У нас новый наставник, новый тренерский штаб – все новое, поэтому каждый футболист стремится как можно лучше зарекомендовать себя. Для этого сейчас созданы все условия.

Прежде всего, могу сказать о себе и своих персональных целях. Сейчас я прохожу такой этап в карьере, когда я все еще молодой игрок, но уже получил определенный опыт. Я хочу играть в футбол, хочу играть за Динамо. Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда. Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть", – цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Миккел Миккел Дуэлунд Динамо Киев - Верес
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