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Дуелунд висловив сумніви щодо експериментальної тактики Динамо в дебютному матчі Луческу

16:03 - Читать на русском
Дуелунд висловив сумніви щодо експериментальної тактики Динамо в дебютному матчі Луческу
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Міккел Дуелунд поділився враженнями після товариського матчу проти Вереса (3:0).

Товариські матчі
Динамо
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"Зараз у мене відновлення, почуваюся дуже добре, але одночасно і трохи втомлений. Ми багато тренуємося, перед вчорашньою грою також провели ранкове заняття. Поступово набираємо фізичні кондиції. Думаю, вже у грі проти Вереса ви могли побачити, що навіть зараз, перед початком сезону, ми добре виглядали в фізичному плані. Звичайно, нам ще потрібно працювати над поліпшенням гри, але у нас є час для цього – попереду ще два тижні підготовки, і думаю, що до першої гри сезону ми підійдемо у відмінному стані.

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Вчора у нас на полі перебувало багато півзахисників, тому було природно грати зсередини і намагатися заходити з флангів, робити кроси. Можна сказати, що це був експеримент у першій грі. Не думаю, що ми будемо застосовувати саме таку схему, але тепер переконалися, що можемо грати і так. Всі гравці повинні демонструвати свої найкращі якості і діяти в інтересах команди. У нас новий наставник, новий тренерський штаб – все нове, тому кожен футболіст прагне якнайкраще зарекомендувати себе. Для цього зараз створені всі умови.

Передусім, можу сказати про себе і свої персональні цілі. Зараз я проходжу такий етап в кар'єрі, коли я все ще молодий гравець, але вже здобув певний досвід. Я хочу грати в футбол, хочу грати за Динамо. Вважаю, що я серйозно поліпшив свої якості з моменту переходу сюди. Не можу сказати, що раніше я був повністю готовий конкурувати за місце в складі, цьому заважали травми. Однак на даний момент ситуація змінилася, я значно виріс, і це мій шанс довести, що я гідний грати", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Міккел Міккел Дуелунд Динамо - Верес
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