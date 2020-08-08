Дуелунд висловив сумніви щодо експериментальної тактики Динамо в дебютному матчі Луческу

"Зараз у мене відновлення, почуваюся дуже добре, але одночасно і трохи втомлений. Ми багато тренуємося, перед вчорашньою грою також провели ранкове заняття. Поступово набираємо фізичні кондиції. Думаю, вже у грі проти Вереса ви могли побачити, що навіть зараз, перед початком сезону, ми добре виглядали в фізичному плані. Звичайно, нам ще потрібно працювати над поліпшенням гри, але у нас є час для цього – попереду ще два тижні підготовки, і думаю, що до першої гри сезону ми підійдемо у відмінному стані.

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Вчора у нас на полі перебувало багато півзахисників, тому було природно грати зсередини і намагатися заходити з флангів, робити кроси. Можна сказати, що це був експеримент у першій грі. Не думаю, що ми будемо застосовувати саме таку схему, але тепер переконалися, що можемо грати і так. Всі гравці повинні демонструвати свої найкращі якості і діяти в інтересах команди. У нас новий наставник, новий тренерський штаб – все нове, тому кожен футболіст прагне якнайкраще зарекомендувати себе. Для цього зараз створені всі умови.

Передусім, можу сказати про себе і свої персональні цілі. Зараз я проходжу такий етап в кар'єрі, коли я все ще молодий гравець, але вже здобув певний досвід. Я хочу грати в футбол, хочу грати за Динамо. Вважаю, що я серйозно поліпшив свої якості з моменту переходу сюди. Не можу сказати, що раніше я був повністю готовий конкурувати за місце в складі, цьому заважали травми. Однак на даний момент ситуація змінилася, я значно виріс, і це мій шанс довести, що я гідний грати", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

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