"Читал об этом в прессе. Я отписался от партнеров, сотрудников клуба, аккаунта Динамо, но не потому, что я психовал или хотел показать, что я хочу покинуть команду, как все писали. Это не так.

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Я это сделал только потому, что мне было трудно наблюдать за тренировочным процессом, фотографиями с матчей и за жизнью команды. Я не хотел себя мучить психологически, поэтому просто абстрагировался, отделил себя от этих фото и видео.

В команде все об этом знали. СМИ сразу об этом раструбили, я бы даже не хотел это обсуждать. У каждого своя работа, хотя по логике – это мое личное дело. Я готов дать слово, что отписка в соцсетях от всего, что связано с Динамо, только способ отвлечься и не быть подавленным психологически. Я люблю команду и своих друзей, которые играют здесь, сотрудников, работающих в клубе", – сказал Дуэлунд в эфире SportArenaTV.

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