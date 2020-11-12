"Читав про це в пресі. Я відписався від партнерів, співробітників клубу, аккаунта Динамо, але не через те, що я психував або хотів показати, що я бажаю покинути команду, як всі писали. Це не так.

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Я це зробив лише через те, що мені було важко спостерігати за тренувальним процесом, фотографіями з матчів і з життям команди. Я не хотів себе мучити психологічно, тому просто абстрагувався, відокремив себе від цих фото і відео.

В команді всі про це знали. ЗМІ відразу про це розтрубили, я б навіть не хотів це обговорювати. У кожного своя робота, хоча за логікою – це моя особиста справа. Я готовий дати слово, що відписка в соцмережах від усього, що пов'язано з Динамо, лише спосіб абстрагуватися і не бути пригніченим психологічно. Я люблю команду і своїх друзів, які грають тут, співробітників, які працюють у клубі", – сказав Дуелунд в ефірі SportArenaTV.

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