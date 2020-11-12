"Бендтнер – легендарный футболист. В Дании его знает буквально каждый. Он много играл и побеждал. Кроме этого он еще и классный, простой парень, с которым приятно пообщаться.

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Когда я тренировался с ним в Дании, мы вполне серьезно говорили с ним о переходе в Динамо. Он тогда находился без клуба, ему было бы интересно поиграть за нас. Бендтнер попросил меня поговорить с руководством Динамо и передать, что он хочет играть за этот клуб.

Он действительно загорелся этой идеей и хотел переехать играть в Украину. Наверное, единственное, что помешало ему переехать – это огромная зарплата, которую может потянуть далеко не каждый клуб. Но мне он сказал: "Если договоримся по зарплате – я 100% перейду в Динамо".

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Тогда же ему сделал предложение Копенгаген, Никлас согласился перейти туда. Там деньги были небольшие, но он решил вернуться на родину в Данию. Этот разговор у нас с ним был чисто дружеский. Я поинтересовался, согласился бы он перейти в Динамо. Так слово за слово все и началось", – сказал Дуэлунд в эфире SportArenaTV.

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