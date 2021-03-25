"Я снова был изолирован в течение последних 14 дней, не имея возможности тренироваться. Я очень хотел бы быть готовым к матчам после перерыва из-за матчей национальных сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, где мы сейчас выступаем действительно хорошо.

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Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею как в прошлый раз, но теряю несколько недель футбола", – поделился Дуэлунд в комментарии Tipsbladet.

Напомним, первая часть сезона сложилась для датчанина откровенно провально – он страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.

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