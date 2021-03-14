"Член Ассоциации футболистов Украины Миккел Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с Динамо. С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Игорю Суркису. Это было неделю назад.

Динамо вернуло Попова и Гармаша в заявку перед матчем с Зарей, легионер киевлян пропустит встречу

Среди других – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелу: ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестами, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит он очень прилично. У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он заверил, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелу дадут шанс.

После этого Дуэлунд вышел на 20 минут в матче с Минаем, сыграл хорошо, потом попал в запас на Вильярреал и, несмотря на невзрачную игру команды, все равно остался на скамейке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений.

После этой игры Миккел готовился к Заре со всеми. За пять минут до выезда на поединок с Зарей, когда Дуэлунд был уже с сумкой в ​​руках, ему сообщили, что он не едет на матч. Это крайне бестактное отношения. Считаю, Луческу нанес моральный вред молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде. Требую у Мирчи Луческу объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккела действующий контракт с Динамо, над ним не нужно издеваться", – цитирует Печёрного издание 1927.kiev.ua.

Напомним, первая часть сезона сложилась для датчанина откровенно провально – он страдал от травм, коронавируса, поэтому провел лишь два матча.

Заря – Динамо: анонс матча УПЛ