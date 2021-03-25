"Я знову був ізольований протягом останніх 14 днів, не маючи можливості тренуватися. Я дуже хотів би бути готовим до матчів після перерви через матчі національних збірних. Хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти клубу після поновлення чемпіонату, де ми зараз виступаємо дійсно добре.

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Це дико дратує, але я з нетерпінням чекаю повернення на поле. Я не хворію як минулого разу, але втрачаю кілька тижнів футболу", – поділився Дуелунд у коментарі Tipsbladet.

Нагадаємо, перша частина сезону склалася для данця відверто провально – він потерпав від травм, коронавірусу, тому провів лише два матчі.

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