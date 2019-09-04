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Дуэлунд возвращается в Динамо после восстановления в Дании

09:16 190 Читати українською
Дуэлунд возвращается в Динамо после восстановления в Дании
Миккел Дуэлунд (справа) / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд проходил реабилитацию в Дании и уже вылетел в Украину.

Миккел Дуэлунд в своем Instagram сообщил, что возвращается в Украину после восстановления в Дании. Напомним, игрок получил серьезную травму ноги.

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Ранее футболист сообщил, что ему понадобится операция, но врачи из Дании и Германии нашли более оптимальное лечение.

В сезоне 2019/20 Дуэлунд не сыграл еще ни одного поединка. Динамо после 6 туров набрало 8 очков, но еще имеет матч в запасе против Мариуполя.

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