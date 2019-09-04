Дуэлунд возвращается в Динамо после восстановления в Дании

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд проходил реабилитацию в Дании и уже вылетел в Украину.

Миккел Дуэлунд в своем Instagram сообщил, что возвращается в Украину после восстановления в Дании. Напомним, игрок получил серьезную травму ноги.

Динамо выпустило фильм и книгу в честь 70-летия Григория Суркиса

Ранее футболист сообщил, что ему понадобится операция, но врачи из Дании и Германии нашли более оптимальное лечение.

В сезоне 2019/20 Дуэлунд не сыграл еще ни одного поединка. Динамо после 6 туров набрало 8 очков, но еще имеет матч в запасе против Мариуполя.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар